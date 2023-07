Tunisie : De nouvelles mesures en vue pour développer le tourisme saharien et oasien

Le tourisme saharien et oasien a été au centre hier, jeudi 06 juillet, d’une séance ministérielle à la Kasbah, tenue sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

La réunion a porté sur les principaux problèmes, défis et opportunités pouvant contribuer au développement du tourisme du Sahara et des oasis, et en faire un tourisme durable.

Il était question de diversifier le produit touristique à travers la valorisation du patrimoine culturel, humain et matériel, de le faire connaitre davantage et de le protéger.

Les discussions ont, par ailleurs, porté sur la création de nouvelles opportunités d’investissements, ainsi que de nouveaux marchés pour les produits locaux et l’artisanat, et l’amélioration des équipements, tout en assurant la meilleure exploitation des ressources naturelles et en préservant l’équilibre écologique, rapporte la présidence du gouvernement dans un communiqué.

La séance de travail a examiné une série de mesures pouvant être prises à court et moyen terme, inhérentes à la gouvernance, la révision du cadre législatif, le développement du produit, le transport, la protection de l’environnement, l’investissement, les ressources humaines, la promotion et la commercialisation, en vue de relancer ce type de tourisme.

