Tunisie : Le gouvernement annonce le changement des horaires du couvre-feu, et autres mesures du 17 Mai au 06 Juin

Le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour endiguer la propagation de la pandémie, à compter de lundi 17 Mai 2021 jusqu’au 06 Juin.

Lors d’une conférence de presse tenue par la porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane, au terme de la réunion conjointe de la haute instance consultative et de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Méchichi, Ben Slimane a affirmé la poursuite du confinement général jusqu’au 16 Mai, et le maintien des restrictions et mesures de prévention antérieurement décidées, à l’exception de la levée de l’interdiction de la circulation entre les villes à compter de vendredi à 5h du matin, et ce pour éviter la pression dans les moyens de transport et sur les routes :

Les nouvelles mesures qui s’appliqueront pendant la période allant du lundi 17 Mai au 06 Juin sont les suivantes :

*Maintien du couvre-feu avec changement de ses horaires pour débuter à 22 heures jusqu’à 5h du matin, le jour suivant ;

*Poursuite de l’application des dispositions et protocoles sanitaires propres aux différentes activités :

-Reprise des cours dans les écoles et lycées conformément au système des groupes ;

-Reprise des cours dans les universités, et toutes les activités selon le régime présentiel intégré à partir du 19 Mai, avec l’ouverture des foyens à partir du 16 Mai 2021 ;

-Application des protocoles sanitaires dans les maisons de culte et les espaces commerciaux ;

*Application des protocoles sanitaires dans les cafés, restaurants, en limitant la capacité à 30 % dans les espaces fermés, et 50 % sur la terrasse, en interdisant l’utilisation de la chicha ;

*Application des mesures du confinement obligatoire pour les arrivants ;

*Application de toutes les mesures de confinement dans l’ensemble des régions à haut risque, dans le cas de l’apparition de nouvelles souches graves ;

*Intensification des efforts en matière de campagne de vaccination, notamment à l’endroit des catégories prioritaires soit les employés dans les secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, du transport, du tourisme et dans des secteurs qui seront déterminés cette semaine.

Gnetnews