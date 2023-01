Tunisie : Le gouvernement arrache un accord de dernière minute, pour le report de la grève du transport

Le ministère du Transport annonce le report de la grève générale à laquelle a appelé la fédération générale du transport les 25 et 26 janvier, aux 15 et 16 Mars 2023, et ce à l’issue d’une séance de réconciliation qui ‘s’est tenue, hier au siège du ministère des Affaires sociales, sous la coprésidence de Rabii Majidi et Malek Zahi, respectivement, ministre du Transport et ministre des Affaires sociales, « ayant été remplacé après l’ouverture par son chef de cabinet, Rafik Ben Ibrahim ».

Dans un communiqué paru la nuit de mercredi, le ministère ajoute que cette réunion a vu la présence des PDG des entreprises sous sa tutelle, et des représentants de l’UGTT, dont le Secrétaire Général adjoint, responsable des offices et entreprises publiques, Slaheddine Selmi, le Secrétaire Général adjoint chargé des institutions et biens de l’organisation syndicale et de l’économie sociale et solidaire, Mohsen Youssefi, le Secrétaire Général de la fédération générale du transport, Wajih Zidi, et des représentants des syndicats de base.

La fédération générale du transport a annoncé, à son tour, le report de la grève prévue aujourd’hui et demain dans le secteur du transport, aux 15 et 16 Mars 2023.

Ce report est intervenu après être parvenu à un accord, qualifié « d’historique », et la signature d’un PV, à l’issue d’un marathon de négociations; a-t-elle indiqué sur sa page officielle, Facebook.

La fédération a, par ailleurs, annoncé la poursuite des négociations sur les point litigieux, ultérieurement.

Gnetnews

.