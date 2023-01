Tunisie : Le gouvernement Bouden a pris ses fonctions dans une situation socio-Ã©conomique difficile (Nemsia)

Tunisie : Le gouvernement Bouden a pris ses fonctions dans une situation socio-économique difficile (Nemsia)

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a déclaré ce jeudi 12 janvier 2023, que « le gouvernement Bouden a pris ses fonctions dans une situation économique et sociale difficile, notamment face aux troubles internationaux et régionaux, des facteurs ayant conduit à la dégradation des entreprises publiques, qui sont, désormais, tributaires de la subvention et des transferts financiers de l’Etat, ainsi qu’à la faiblesse de la croissance et de l’investissement ».

Les finances publiques sont dans une situation asphyxiante, du fait des grandes charges des dépenses de gestion, outre l’abaissement récurrent de la note souveraine de la Tunisie, ayant empêché la mobilisation des financements étrangers, dans les valeurs requises, a-t-elle déclaré, citée par Jawhara.

« Le temps des grandes réformes a bien sonné pour éliminer les causes profondes ayant conduit à la dégradation de la situation », a-t-elle ajouté.

La ministre des Finances a considéré, selon Mosaïque, que « les développements géostratégiques, et la guerre russo-ukrainienne ont créé une crise mondiale, et ont donné lieu à une hausse de l’inflation, des prix des produits de base, et des hydrocarbures sur le marché mondial, ce qui a approfondi la crise des finances publiques ».

Les crises successives confirment que le temps est venu pour mettre en œuvre les grandes réformes en Tunisie, a-t-elle souligné, estimant que « ce gouvernement avait du courage pour engager ce type de réformes, tout en traçant un programme créant les richesses, encourageant l’investissement et consacrant les principes d’équité ».

Les réformes proposées émanent de l’expérience tuniso-tunisienne, a-t-elle insisté, signalant que les experts du FMI ont affirmé que le programme de réformes de la Tunisie est capable de faire sortir de la pays de la crise, ce qui a donné lieu à un accord au niveau de experts.

« Le programme tunisien n’était pas convaincant uniquement pour le FMI, mais aussi pour les bailleurs de fonds internationaux, » a-t-elle souligné.

