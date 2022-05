Tunisie : Le gouvernement Bouden est « catastrophique », et « a approfondi la crise » (Chaouachi)

Le Secrétaire Général du Courant démocrate, Ghazi Chaouachi, a tiré à boulets rouges, ce mercredi 25 Mai, sur le gouvernement.

« Le gouvernement de Néjla Bouden n’a pas de vision, et n’a pas de prérogatives. C’est un gouvernement catastrophique qui a approfondi la crise, et qui est en train de démolir le pays, » a-t-il déclaré en ce début d’après-midi dans un entretien avec IFM, signalant que « sept mois après son investiture, son bilan est nul, et il n’a aucune réalisation à son actif ».

Il a alerté sur la gravité de la crise actuelle, avertissant contre « le risque pour le pays de ne pas pouvoir rembourser ses dettes et pour l’Etat de ne pas trouver moyen à assurer ses dépenses ».

Chaouachi s’est attaqué, par ailleurs, au président de la république, l’accusant « de poursuivre le démantèlement et la destruction de l’Etat, et les acquis démocratiques du pays ».

Il a indiqué que « le chef de l’Etat devait faire paraître aujourd’hui même, (mercredi 25 Mai), deux mois jour pour jour avant le rendez-vous annoncé pour le référendum (le 25 juillet 2022), un décret appelant les Tunisiens aux urnes, comme le stipule l’actuel code électoral, mais il n’en est rien ».

Il a rappelé la position de son parti de boycotter le référendum, « nous allons tout faire pour inciter les Tunisiens à ne pas y participer et pour le faire tomber », a-t-il ajouté.

Ghazi Chaouachi a également, fustigé l’intention du chef de l’Etat d’amender la loi régissant les élections et les référendum », par décret-loi.

Le Secrétaire Général d’Attayar a salué la position de l’UGTT ayant annoncé son intention de boycotter le dialogue national, la qualifiant « d’historique ».

Il a appelé la centrale syndicale « à sortir du rôle des réactions et à prendre l’initiative », en appelant au dialogue pour sortir le pays de l’impasse.

Selon ses dires, la crise actuelle que vit le pays est plus grave que celle de 2013, qui a pu être surmontée via un dialogue national parrainé par le quartette (UGTT, UTICA, LTDH, et conseil de l’ordre des avocats) ; un processus qui a été couronné par le Nobel de la paix.

