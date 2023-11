Tunisie : Le gouvernement dÃ©voile un vaste plan d’action pour la crÃ©ation d’un village Ã©cologique Ã  Sfax

Tunisie : Le gouvernement dévoile un vaste plan d’action pour la création d’un village écologique à Sfax

Des parties gouvernementales ont annoncé, récemment, la création d’un village écologique à Sfax, à même d’abriter une unité de traitement et de valorisation des déchets, des appareils de tri sélectif, et d’usage d’engrais, en vue de rompre avec la vision standard envers les unités de gestion des déchets, lesquelles utilisent la technique d’enfouissement.

Cette démarche requiert l’accélération des procédures d’expropriation du foncier limitrophe au site du projet, en collaboration avec les ministères de l’Environnement, des domaines de l’Etat et des affaires foncières, et à trouver les financements nécessaires, environ 02 millions de dinars (pour l’aménagement des routes et le raccordement aux réseaux publics), eau potable et courant électrique.

C’est ce qui a été décidé au terme d’une séance de travail tenue, samedi 04 novembre 2023, au siège du ministère de l’Intérieur, consacrée à l’examen de l’élaboration d’une politique tunisienne en matière de gestion intégrée des déchets, adaptée à la spécificité locale, et rompant avec les orientations adoptées précédemment, lesquelles consistent à enfouir les déchets sans les avoir traités au préalable, rapporte le département de l’avenue Habib Bourbuiba dans un communiqué, spécifiant les étapes de la stratégie en vue.

Les décisions portent, également, sur la parution d’une décision régionale, interdisant la construction de logements dans le périmètre du village écologique, et préconisant l’arborisation des ses environs.

Il s’agit, par ailleurs, de mettre en place un dispositif de tri sélectif des déchets à la source au gouvernorat de Sfax, en tant que modèle, via la séparation entre déchets organiques humides et déchets recyclables secs, en activant le rôle des centres de transformation des déchets dans le gouvernorat.

Un plan d’investissement devra être arrêté, en vue de l’installation d’un dispositif de tri sélectif des déchets de la source dans toutes ses étapes : Collecte ; transfert et transformation ; traitement et valorisation, et contrôle.

Des moyens de coopération seront discutés, à cet effet, avec la Directrice-résidente de la banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), en vue de soutenir les municipalités dans ce domaine, et fournir le soutien technique et matériel requis.

Un plan d’action sera, de surcroît, élaboré pour impliquer le secteur privé en matière de collecte, de recyclage, via une stratégie de communication, en vue de garantir l’adhésion des producteurs de déchets à ce dispositif, et faire réussir le projet envisagé, avec l’implication des associations environnementales dans la région.

Un appel d’offres sera, par ailleurs lancé, pour la réalisation d’une étude au sujet du projet de valorisation des déchets dans la région, en collaboration avec la BERD.

Le site Teniour devra commencer à être exploité, à compter de la date du lancement de l’appel d’offres précité.

La commission régionale créée sous l’égide du premier délégué, chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, sera chargée du suivi de l’installation du dispositif de tri sélectif à la source, dans ses différentes étapes, conformément aux axes de la feuille de route convenue.

La séance de travail tenue sous la présidence du ministre de l’Intérieur, en présence de la ministre de l’Environnement, la conseillère auprès du chef du gouvernement, le premier délégué chargé de la gestion des affaires du gouvernorat de Sfax, ainsi que les responsables des différents autres ministères, des agences compétentes et de la représentante résidente de la BERD à Tunis, a, aussi, recommandé la mobilisation des différents efforts nationaux, et des programmes financés dans le cadre de la coopération internationale, pour faire réussir ce nouveau dispositif de gestion des déchets à Sfax.

Gnetnews