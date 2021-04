Tunisie : Le gouvernement et le patronat s’accordent sur la création de 08 comités de réflexion autour des réformes à engager

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), ont signé hier, mercredi 07 avril à la Kasbah, une déclaration sur la création de huit comités de réflexion mixtes entre le gouvernement et le patronat, en vue de mettre en place un cadre pratique des réformes à engager :

*Comité d’amélioration du climat des affaires, de la révision du code des investissements, de la promotion des exportations, du développement régional, et de la fiscalité ;

*Comité de la promotion du partenariat public/ privé (PPP) ;

*Comité de la politique financière de l’Etat, du financement des entreprises à l’investissement, de la production et de la commercialisation ;

*Comité du développement de la réglementation des changes, de manière à faire de la Tunisie une destination financière internationale ;

*Comité de sauvetage des entreprises ;

*Comité d’intégration du circuit parallèle, dans le circuit formel ;

*Comité de la logistique et du transport ;

*Comité de sauvetage et de développement de l’artisanat, et des métiers.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le président du patronat, le chef du gouvernement a affirmé que la situation socio-économique est difficile et ne souffre plus de plus de blocage et de querelles, signalant que « cette étape requiert l’action, à travers l’unification des efforts entre le gouvernement, les organisations nationales et l’ensemble des citoyens ».

« La politique à mettre en œuvre devra répondre aux exigences de l’étape loin des querelles, des slogans et des propos oiseux », a martelé Méchichi, signalant que « le citoyen attend des actes, et le changement de son vécu, chose à laquelle l’on devra œuvrer en dépit des difficultés et entraves ».

Le président du patronat a appelé, pour sa part, à « la nécessité d’une action conjointe entre tous, en vue de rétablir la confiance entre les citoyens d’une part, l’administration, les entreprises et les politiques d’autre part, de réussir là où ont réussi les hommes du mouvement national au lendemain de l’indépendance, et de laisser aux futures générations un tissu économique sain, et une économie attractive pour l’investissement. »

« La réussite des hommes d’affaires et investisseurs, est une réussite de l’Etat ; étant le premier partenaire de ces projets, » a souligné le chef du patronat, en alertant sur « la situation financière et économique extrêmement difficile des grandes, petites et moyennes entreprises, que la pandémie du Coronavirus n’a fait qu’exacerber. »

« La Tunisie pourrait surmonter cette étape difficile si tous les efforts se conjuguent, loin des calculs étriqués et des querelles politiciennes », a-t-il considéré.

Gnetnews