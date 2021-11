Tunisie : Le gouvernement et l’UGTT ouvriront à partir demain le dossier des entreprises publiques

Le Chargé de l’Information et de la Communication à l’UGTT, Ghassen Ksibi, fait état d’un accord conclu, précédemment avec le gouvernement, sur l’examen du dossier des entreprises publiques au cas par cas.

Dans le cadre de cet accord qui prévoit la réforme et le sauvetage des entreprises publiques, un certain nombre d’entreprises ont été choisies, et leur situation va commencer à être étudiée.

L’étude du dossier de la société tunisienne Siphat (Société des Industries Pharmaceutiques de Tunisie), commencera demain en partenariat entre le gouvernement, le ministère de la Santé, et l’UGTT, fait-il savoir.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, avait mis l’accent, récemment, sur « le rôle central du secteur public, qui constitue une locomotive pour le développement ».

Il est inadmissible de céder ces acquis (les entreprises publiques) sous prétexte de la libération de l’économie, a-t-il souligné dans une déclaration médiatique, estimant que « la préservation de ces entités de l’effondrement requiert la solidarité syndicale sectorielle ».

