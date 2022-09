Tunisie : Le gouvernement et l’UGTT s’accordent sur une majoration salariale de 3,5 % dans la fonction publique et le secteur public

Le gouvernement et l’UGTT se sont mis d’accord sur une augmentation de 3.5 % des salaires dans la fonction publique et le secteur public, selon des sources syndicales.

Dans une déclaration à la TAP, ces sources ont indiqué que l’accord devant être signé, va couvrir les majorations salariales au titre des années 2023, 2024 et 2025, avec un début de versement en 2023.

L’annonce de cet accord intervient à l’issue d’un marathon de négociations infructueuses, face à des divergences persistantes entre les deux parties sur le taux de la hausse des salaires.

Le gouvernement invoque les contraintes du budget de l’Etat et des finances publiques ; la centrale syndicale déplore la dégradation, sans précédent, du pouvoir d’achat, la cherté de la vie et l’inflation galopante, lesquelles requièrent une revalorisation conséquence des rémunérations des fonctionnaires et employés.

La commission administrative de l’UGTT tenue dimanche dernier avait décidé la poursuite des pourparlers avec le gouvernement, au titre des négociations sociales.

Le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a déclaré hier, que les parties gouvernementale et syndicale étaient parvenues à des accords sur tous les points en instance, faisant part d’un seul point litigieux, celui des majorations salariales, « lequel devra être géré au niveau de la cheffe du gouvernement et du Secrétaire Général de l’UGTT ».

