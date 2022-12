Tunisie : Le gouvernement fixe le stock de rÃ©gulation du lait frais stÃ©rilisÃ©

Tunisie : Le gouvernement fixe le stock de régulation du lait frais stérilisé

Le stock de régulation du lait frais stérilisé, la période de haute lactation pour l’année 2022 et la période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage pour l’année 2022, viennent d’être fixés en vertu d’un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie, de la ministre des finances, de la ministre du commerce et du développement des exportations et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 16 décembre 2022, paru dans la dernière édition du Journal Officiel.

Le stock de régulation du lait frais stérilisé est fixé à 33,1 millions de litres pour l’année 2022.

La période de haute lactation s’étale du 1er mars au 31 août 2022.

La période de bénéfice des centrales laitières de la prime de stockage du lait frais stérilisé pour l’année 2022 est fixée du 1er mars au 31 décembre.