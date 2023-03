Tunisie : Le gouvernement lance le nouveau programme « Samida » pour consolider l’autonomisation économique des femmes victimes de violence

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, a annoncé, ce mardi 07 Mars, le lancement du nouveau programme national d’autonomisation des femmes victimes de violence, Samida (résilience), une manière pour l’Etat d’affirmer son engagement pour « la promotion des droits des femmes, la préservation de leur dignité et l’amélioration de leurs conditions ».

Dans une allocution vidéo à la veille de la célébration de la journée internationale des droits des Femmes, demain mercredi 08 Mars, Bouden a indiqué que ce programme a été lancé face à la recrudescence de la violence faite aux femmes, notamment la violence économique qui représente 40 % des types de violence infligés à la gent féminine. Le but étant « de concilier l’autonomisation économique et la préservation des droits des femmes victimes de violence, à travers la consolidation de leur employabilité et leur insertion sur le marché du travail ».

Bouden a promis d’appuyer ce programme par les fonds nécessaires, considérant la lutte contre la violence, comme étant « un devoir national, civil et sociétal qui incombe à tous ».

La locataire de la Kasbah s’est arrêtée aux différents programmes lancés par le ministère de la Femme, de la Famille, de l’enfance et des séniors, ayant permis de créer des sources de revenu pour 800 familles à travers tout le pays, en adaptant ces projets aux spécificités des régions.

« Quelque 1000 mères ont été dotées d’une source de revenu jusqu’à fin février 2023, dans le cadre de la lutte contre l’abandon scolaire, pour préserver la stabilité économique et maintenir les enfants sur les bancs de l’école », a-t-elle souligné.

1050 femmes tunisiennes ont, par ailleurs, bénéficié du programme Raidat, à travers l’octroi de micro et moyens crédits à leur profit, leur permettant d’avoir une source de revenu et de consolider leur indépendance économique et financière.

