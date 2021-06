Tunisie : Le gouvernement maintient les mêmes mesures dont le couvre-feu jusqu’au 27 Juin

La porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane a annoncé ce vendredi 04 Juin la reconduction des mêmes mesures et restrictions, ayant cours actuellement pour endiguer la propagation du Coronavirus, jusqu’au 27 Juin prochain, face à une situation épidémique à haut risque.

Dans une conférence de presse à la Kasbah, au terme de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, Ben Slimane a rappelé que ces mesures consistent notamment en l’instauration d’un couvre-feu de 22h jusqu’à 05h du matin, ainsi que l’application de tous les protocoles sanitaires, propres aux différentes activités, dont les maisons de culte et les espaces commerciaux.

Les mêmes protocoles devront continuer à être appliqués dans les cafés, et restaurants, en limitant la capacité à 30 % dans les espaces fermés, et 50 % sur la terrasse, et en interdisant l’utilisation de la chicha.

Ben Slimane a ajouté que ces mesures peuvent-être durcies dans les régions où la situation épidémique est à haut risque. « La décision appartient, le cas échéant, au gouverneur qui réunit la commission nationale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours pour prendre les mesures nécessaires. »

Les mêmes dispositions annoncées précédemment continueront a s’appliquer aux arrivants en Tunisie.

La porte-parole a ajouté que le gouvernement mise sur la campagne de vaccination en œuvrant à mettre à disposition des quantités supérieures de vaccins, « pour immuniser les Tunisiens, éviter les cas graves et prévenir les séquelles du Coronavirus ».

Selon ses dires, la Tunisie a réceptionné jusque-là un million 600 mille doses de vaccins, 544 mille personnes ont reçu la première dose, et 346 mille en ont reçu deux.

Pour rappel, les mesures dont l’application vient d’être prorogée de trois semaines, concernaient initialement la période du 17 Mai 2021 jusqu’au 06 Juin.

Gnetnews