Tunisie : Le gouvernement n’a pas encore dÃ©cidÃ© le montant de la hausse des prix des produits de consommation

Tunisie : Le gouvernement n’a pas encore décidé le montant de la hausse des prix des produits de consommation

Le porte-parole officiel du gouvernement, Nasreddine Nsibi, a affirmé que le gouvernement n’avait pas encore décidé le montant des augmentations attendues des prix de certains produits agricoles, comme le lait, les œufs et les volailles.

Lors d’un point de presse, ce jeudi 12 Mai en commémoration de l’anniversaire de l’évacuation agricole, il a indiqué que l’action du gouvernement est actuellement focalisée sur la compression des coûts de production autant que faire se peut, rapporte Jawhara.

Il a ajouté que la hausse des prix allait être annoncée le moment venu.

Pour rappel, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des ressources hydrauliques, Mohamed Elyes Hamza, avait déclaré mardi soir que le gouvernement allait annoncer une augmentation des prix du lait, des œufs et des volailles, afin de réduire les coûts de production, et d’accompagner l’agriculteur face à la flambée de l’alimentation pour bétail, qui rentre dans une proportion de 70 à 80 % dans la production de ces produits.

Il a précisé que cette hausse allait être révélée le 12 Mai, jour de la célébration de l’évacuation agricole.

La ministre du Commerce et du développement des exportations, Fadhila Rabhi, avait pour sa part assuré hier, que cette hausse était à l’étude et n’a pas été encore fixée.

L’UTAP réclame une majoration de 715 millimes/ litre pour l’éleveur, et une augmentation de 120 millimes/L pour l’industriel.

Sur un autre sujet, le porte-parole officiel du gouvernement a évoqué la nécessité qu’un accord soit conclu avec le fonds monétaire international (FMI), en vue d’entamer une opération de réforme économique structurelle, laquelle fera de la Tunisie un pays producteur et en mesure de réaliser des revenus propres à l’avenir, sans avoir besoin de plus d’endettement.

Gnetnews