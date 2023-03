Tunisie : Le gouvernement œuvre à l’accélération de la réalisation des réformes en vue de rétablir les équilibres financiers (ministre)

Le ministre de l’Economie et de Planification, Samir Saïed, a déclaré, ce vendredi 03 Mars, qu’il fallait accélérer la mise en œuvre des réformes, et rétablir les équilibres financiers, et la cadence de la croissance.

Dans une déclaration médiatique, en marge d’une conférence sur la stratégie nationale sur le secteur de l’énergie à l’horizon de 2035, le ministre a indiqué que « les réformes économiques sont prêtes et le gouvernement est en train d’œuvrer à en accélérer la réalisation en vue de rétablir les équilibres financiers et relacer la croissance ».

Il a, par ailleurs, indiqué que les contacts se poursuivent avec le FMI et avec l’ensemble des bailleurs de fonds, ayant annoncé, à maintes reprises, leur soutien à la Tunisie.

S’agissant de la stratégie nationale de l’énergie, le ministre a affirmé la capacité de la Tunisie à investir dans les énergies renouvelables ; et sa compétitivité dans ce domaine, signalant que cette stratégie permettra de réaliser deux points de croissance/ an, et 70 mille postes d’emploi à l’horizon de 2035.

Gnetnews