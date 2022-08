Tunisie : Le gouvernement prÃ©pare la rentrÃ©e scolaire et universitaire

Tunisie : Le gouvernement prépare la rentrée scolaire et universitaire

L’état d’avancement des préparatifs de la rentrée scolaire, universitaire et de formation professionnelle, a été au centre d’une séance ministérielle tenue hier, mercredi 17 juillet, à la Kasbah sous la présidence de la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Le ministre de l’Education, Fethi Sellaouti, a évoqué les préparatifs de son département, notamment en termes de ressources humaines, en pourvoyant aux postes vacants, présentant des données sur l’effectif des élèves, le nombre de classes, l’infrastructure et les équipements des établissements scolaires, rapporte en substance un communiqué de la présidence du gouvernement.

Il a abordé les nouveautés pédagogiques et le programme du ministère en termes de développement des dispositifs numériques.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a présenté des données sur la rentrée universitaire, notamment pour ce qui est de l’état d’avancement de l’orientation universitaire, en relation avec la capacité d’accueil des établissements universitaires, et des dispositions des offices des œuvres universitaires, ainsi que les nouvelles créations dans les institutions d’enseignement supérieur.

Le ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Nasreddine Nsibi, a donné un aperçu sur la nouvelle année de formation, en termes de centres et spécialités de formation et de formateurs.

Najla Bouden a exhorté les différentes parties prenantes à bien se préparer à ce rendez-vous national important, et à pourvoir aux besoins pédagogiques, logistiques et matériels, selon les équilibres de chaque ministère pour assurer la rentrée des élèves dans les meilleures conditions et leur donner toutes les chances de réussite dans leur parcours scolaire, universitaire et de formation.

Gnetnews