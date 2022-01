La Tunisie prolonge les restrictions et le couvre-feu pendant 15 jours

La présidence du gouvernement a décidé le prolongement des mesures émises le 12 janvier pendant deux semaines supplémentaires pour faire face à la cinquième vague épidémique liée au Covid-19.

Cette décision a été prise à l’issue du Conseil ministériel tenu le 25 janvier autour de la lutte contre l’évolution de la situation épidémique, et en référence aux recommandations du Comité scientifique, a indiqué la présidence du gouvernement dans un communiqué.

Les dispositions portent notamment sur l’instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h du matin le jour suivant, ainsi que le report ou l’annulation des rassemblements et manifestations dans les espaces publics et privés.

Des mesures qui étaient en vigueur depuis le jeudi 13 janvier.

Elles concernent également le renforcement du contrôle de l’obligation du Passeport vaccinal.

Les mêmes mesures prévoient une application stricte des protocoles sanitaires, ainsi que des mesures de prévention, soit le port du masque, la distanciation physique, l’hygiène des mains et l’aération des lieux fermés.

Les autorités politiques et sanitaires pressent, par ailleurs, les Tunisiens à s’inscrire davantage dans la campagne nationale de vaccination, et à se faire administrer l’injection anti-covid pour se prémunir soi-même, et contribuer à l’amélioration de l’immunité collective.

Le Comité scientifique avait recommandé au terme de sa réunion périodique de mardi dernier, la reconduction des mêmes restrictions pour une quinzaine de jours supplémentaires, étant donné que l’épidémie suit, à l’heure, qu’il est une tendance ascendante.

Ce faisant, la situation sanitaire était au centre de l’entrevue, hier, entre le président de la république et la cheffe du gouvernement.

Gnetnews