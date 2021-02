Tunisie : Le gouvernement rÃ©flÃ©chit Ã  la maniÃ¨re de gÃ©rer lâ€™abondance des stocks du lait, Ã  lâ€™approche de la haute lactation

Tunisie : Le gouvernement réfléchit à la manière de gérer l’abondance des stocks du lait, à l’approche de la haute lactation

Les ministères de l’Agriculture et du Commerce cherchent des solutions à même d’assurer la bonne gestion des stocks du lait, à l’approche de la période de haute lactation, où la production laitière atteint son paroxysme.

Lors d’une réunion conjointe, tenue hier lundi 22 février, sous la coprésidence du ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche par intérim, Mohamed Fadhel Kraïem, et du ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Mohamed Bousaïd, et consacrée à l’examen de questions conjoncturelles, il a été convenu d’activer les mécanismes à même d’éviter les difficultés liées à l’abondance des stocks de lait, à l’approche de la période de haute lactation, annonce ce mardi le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

Il a été, par ailleurs, décidé de :

*diagnostiquer les problèmes au niveau du système de pâturage, et trouver les moyens pour en assurer une meilleure répartition et renforcer le contrôle au niveau des circuits de distribution ;

*Assurer un stock stratégique d’orge, en facilitant l’importation par l’office des céréales ;

*Préparer sous quinzaine une stratégie en vue d’améliorer le dispositif des aliments pour bétail subventionnés (Sedari et orge), et œuvrer à concevoir une application permettant de déterminer les besoins du bétail, et garantissant la bonne répartition et le contrôle des circuits de distribution ;

*Approvisionner le marché en produits agricoles, notamment en légumes, et œuvrer à assurer les meilleures conditions de production et de commercialisation du produit local.

Les deux parties ont, par ailleurs, décidé d’élaborer une conception conjointe des dispositifs agricoles en concertation avec les parties concernées, tenant compte de leurs réalités et des moyens d’en garantir la pérennité.

Gnetnews