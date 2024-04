Tunisie : Le gouvernement remet une nouvelle licence de fournisseur national de services Cloud

Le ministère des Technologies de la Communication a remis vendredi 12 avril, la licence de fournisseur national de services Cloud, à la société, Focus Technology Solutions, NCloud.

Ce label lui a été accordé, vendredi lors d’une cérémonie présidée par le ministre, à l’issue du parachèvement de l’examen du dossier par la commission technique créée à cet effet, au sein de l’agence nationale de la cybersécurité, en vertu des dispositions du décret-loi n’o 17 de l’année 2023, du 11 Mars 2023, relatif à la sécurité cybernétique.

Elle intervient, également, en application de l’arrêté du ministre des Technologies de la Communication du 13 septembre 2023, régissant les procédures et les conditions d’octroi, de renouvellement et de retrait du label de « fournisseur de services Cloud gouvernemental », et de « fournisseur national de services cloud ».

Gnetnews