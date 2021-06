Tunisie : Le gouverneur annonce la fermeture de Béjà à partir de ce lundi à minuit, avec l’intervention de l’armée

Le gouverneur de Béjà annonce l’application stricte du confinement général, en faisant assumer la responsabilité à tout contrevenant.

Suite à la hausse de l’incidence du virus sur 100 000 habitants, par rapport à la semaine dernière, la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours s’est tenue ce lundi sous la présidence du gouverneur, Moez el-Mili, et a décidé la fermeture totale des issues de la ville de Béjà, avec l’appui de l’armée nationale, et ce à compter de lundi 28 Juin 2021, à minuit.

Il a été aussi décidé d’interdire la circulation des véhicules au centre-ville, ainsi que d’autres mesures.

Béjà fait partie des quatre gouvernorats où l’incidence du virus était déjà très forte, avec plus de 400 cas sur 100 000 habitants. Kairouan, Zaghouan et Siliana sont dans la même situation, ainsi que plusieurs autres délégations dispersées sur différentes régions du pays.

