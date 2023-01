Tunisie : Le gouverneur de Jendouba annonce une suspension des cours Ã  AÃ¯n Draham et autres dÃ©lÃ©gations Ã  cause des intempÃ©ries

Tunisie : Le gouverneur de Jendouba annonce une suspension des cours à Aïn Draham et autres délégations à cause des intempéries

Le gouverneur de Jendouba et président de la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours annonce la suspension des cours, à compter de ce jeudi 19 janvier, dans la délégation de Aïn Draham et les hauteurs du reste des délégations, qui connaissent une chute de neige.

Cette disposition dictée par les intempéries se poursuit jusqu’à nouvel ordre, ajoute-t-il en substance dans un communiqué.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce matin l’interruption du trafic, sur la route nationale n’o 17 reliant Tabarka et Aïn Draham, au niveau de la région de Fej el-Atlal (Aïd Draham), à cause de la neige.

Les prévisions météorologiques de ce matin ont évoqué un temps purement hivernal, marqué notamment par des précipitations et des chutes de neige, notamment, dans les régions montagneuses Ouest.

Gnetnews