Tunisie : Le gouverneur de la banque japonaise pour la coopÃ©ration internationale salue la rÃ©ussite de la TICAD

Tunisie : Le gouverneur de la banque japonaise pour la coopération internationale salue la réussite de la TICAD

Le gouverneur de la banque du Japon pour la coopération internationale (JBIC) a exprimé ce lundi 29 août ses vœux pour la réussite de la Tunisie, à organiser la conférence de Tokyo pour le développement en Afrique, saluant les opportunités offertes par la Ticad 08 en termes de rencontres constructives, de dialogue et de travail conjoint.

Lors d’une rencontre les ayant réunis, la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, et le responsable japonais, HAYASHI Nobumitsu, ont passé en revue les différents aspects de la coopération tuniso-nipponne, sur les plans financier et économique et les moyens à même de la consolider, et d’en diversifier les secteurs à la prochaine étape, à la lumière de l’évolution de la conjoncture économique mondiale, des répercussions de la crise épidémique, et de la guerre russo-ukrainienne sur les économies des pays du monde.



« La Tunisie est résolue, à travers la tenue de la Ticad, à raffermir sa coopération bilatérale avec le Japon ainsi que sa coopération régionale, en vue de renforcer la complémentarité économique régionale africaine, et consolider les partenariats d’intérêt commun, » a affirmé la ministre.

Les deux parties ont exprimé leur confiance dans la capacité de la Tunisie et du Japon à traduire dans les faits les conventions signées, et à tirer profit des moyens existants pour promouvoir un partenariat efficient et fructueux, et consolider les relations de coopération entre investisseurs des deux pays.

Gnetnews