Tunisie : Le gouverneur de la BCT demande le feu vert de l’AssemblÃ©e pour financer le budget !

Tunisie : Le gouverneur de la BCT demande le feu vert de l’Assemblée pour financer le budget !

Le gouverneur de la banque centrale, Marouane Abassi, a demandé ce jeudi 05 novembre à être mandaté par l’Assemblée pour financer le budget de l’Etat, mettant en garde contre le fait « de tuer la poule aux œufs d’or ».

Lors d’une plénière de dialogue à l’Assemblée consacrée à la situation économique et financière, Abassi a affirmé que « la principale mission de la banque centrale est de combattre l’inflation et de garantir la stabilité financière », émettant des conditions au financement du budget par l’Institut d’émission ; « on peut aider, mais qu’on ne vienne pas après six ou sept mois, nous dire, que l’inflation est revenue, le déficit s’aggrave ou le dinar est touché, il faut que l’on mette tout ça sur la table », a-t-il souligné, appelant l’Assemblée à l’autoriser à le faire.

« La Banque centrale ne peut payer seule la facture, et être tenue pour responsable, après, de la situation, a-t-il prévenu.

Abassi estime inacceptable le fait qu’on ferme une vanne, pour en ouvrir une autre : « on ne peut arrêter la production du pétrole, du phosphate, etc. et demander après à la banque centrale de faire fonctionner la planche à billet ».

Il a, par ailleurs, qualifié la question de l’indépendance de la banque centrale de « faux problème », signalant que « la BCT ne finance pas l’Etat et la trésorerie depuis 2006 ».

Le gouverneur a plaidé pour des solutions réalisables et réalistes pour sortir de cette situation.

Gnetnews