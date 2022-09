Tunisie : Le gouvernorat de Tunis annonce des mesures pour assurer l’approvisionnement du marché en produits de base

Le gouvernorat de Tunis s’engage à assurer une régularité de l’approvisionnement par les produits de base, en l’occurrence, le sucre, le café, l’huile et le lait.

Réunie en fin de semaine, sous la présidence du gouverneur de Tunis, Kamel Fekki, la commission régionale de suivi de l’évolution des prix, de la régularité de l’approvisionnement du marché, et de la lutte contre la contrebande, la spéculation, le commerce parallèle, les étals anarchique et la sécurité sanitaire, a décidé de poursuivre la vigilance et d’intensifier les campagnes de contrôle.

Lors de cette réunion tenue, en présence des directeurs régionaux du Commerce, de l’agriculture, et des affaires sociales, ainsi que des représentants des services sécuritaires, de la police municipale, et du commandant de la garde douanière, il a été décidé de poursuivre l’action pour améliorer l’approvisionnement du marché, renforcer le contrôle des produits, connaissant un manque ou des perturbations au niveau de l’approvisionnement, de fixer des critères clairs pour la spéculation et le stockage, et de renouer avec la cadence ordinaire d’approvisionnement en eau minérale…

Un numéro vert sera, par ailleurs, lancé au siège du gouvernorat pour signaler les failles et dépassements constatés en la matière.

Le gouvernorat de Tunis annonce, également, la mise en place d’une stratégie régionale anticipative en vue de mettre un terme aux perturbations de l’approvisionnement par les produits de base.

