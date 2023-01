Tunisie : Le gouvernorat de Tunis enregistre le taux le plus Ã©levÃ© de femmes victimes de violence de tout le pays

Tunisie : Le gouvernorat de Tunis enregistre le taux le plus élevé de femmes victimes de violence de tout le pays

La ministre de la Femme, de Famille, de l’enfance et des personnes âgées, Amel Belhaj Moussa, a révélé, ce lundi 16 janvier, que les cas de violence enregistrés dans le gouvernorat de Tunis représentent 16 % du nombre total des cas au cours de l’année 2022, selon les statistiques du numéro vert 1899. Il s’agit-là du taux le plus élevé en comparaison avec les autres gouvernorats.

Tunis occupe la première position par rapport autres gouvernorats, en termes du nombre des signalements des cas de violence contre la femme, a-t-elle ajouté, citée par un communiqué de son ministère.

Lors d’une séance de travail, l’ayant réunie ce matin avec Kamel Feki, et Souad Abderrahim, respectivement, gouverneur de Tunis et maire de Tunis, Belhaj Moussa « a décidé d’accélérer la création du centre d’accueil des femmes, victimes de violence et des enfants les accompagnant, en collaboration avec le gouvernorat de Tunis, ainsi qu’une cellule d’accueil, d’écoute et d’orientation des femmes violentées, en collaboration avec la mairie de Tunis ».

Conformément à « la loi organique n’o 85 de l’année 2017 portant élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes », qui fait assumer à l’Etat la responsabilité de création de centres d’accueil des femmes victimes de violence, le ministère a œuvré en 2022 à augmenter le nombre ces ces centres, en les faisant passer de deux à dix centres, a-t-elle souligné.

Belhaj Moussa a ajouté que le ministère allait poursuivre ses efforts, dans le cadre du plan de développement 2023/ 2025 en vue de la création d’un centre d’accueil dans chaque gouvernorat au minimum, en vue d’assurer, en urgence, la protection et la prise en charge des femmes violentées, moyennant une enveloppe de 12 millions de dinars.

Elle a annoncé qu’elle allait ouvrir demain, mardi, le centre « Amen », à la délégation de Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid), signalant que le ministère a programmé la création de 12 nouveaux centres d’accueil, d’écoute et d’orientation dans différentes régions la république, pendant la même période du plan de développement 2023 – 2025.

Kamel Fekki a affirmé le besoin du gouvernorat de Tunis pour des centres d’accueil multidisciplinaires, promettant « d’importants services pour les victimes de violence, étant entendu que cette question concerne les femmes et les enfants, voire la famille ».

La cellule d’écoute est un important mécanisme de prise en charge et d’orientation des victimes de violence, a souligné Souad Abderrahim.

