Tunisie : Le grand public pourrait assister ce week-end Ã  un dÃ©filÃ© aÃ©rien Ã  l’aÃ©roport Enfidha-Hammamet

Tunisie : Le grand public pourrait assister ce week-end à un défilé aérien à l’aéroport Enfidha-Hammamet

Le colonel major Mohamed Hajjem a déclaré que le salon international de l’aéronautique et de la défense qui se tient du 12 au 16 octobre à l’aéroport d’Enfidha – Hammamet, offre des opportunités de partenariat public/ privé, dans les domaines de la défense, la sécurité et de l’espace.

Il a ajouté, lors d’une conférence scientifique organisée, en marge de la tenue dudit salon, que « celui-ci est une occasion pour les pays africains de renforcer leur coopération avec les exposants ».

La Tunisie pourrait être une plateforme pour l’Afrique dans ces domaines, a-t-il déclaré dans une vidéo mise en ligne sur le site du ministère de la Défense.

Le colonel major a, encore, indiqué que ce salon sera ouvert les Samedi et dimanche au public, pour suivre un défilé aérien et un défilé fixe avec des avions militaires et civils.

La conférence scientifique organisée par le ministère de la Défense à l’occasion de sa participation à ce salon international a ouvert ses travaux hier, mardi 11 octobre.

Des experts civils et militaires dans les domaines d’industrie aéronautique et de défense y ont participé, en présence de chefs militaires appartenant à des forces armées de 40 pays frères et amis.

La conférence s’est articulée autour des sciences de l’aviation et de l’espace, les avions téléguidés, les dispositifs anti-aériens, ainsi que l’intelligence artificielle dans sa relation avec la sécurité et la défense en Afrique, outre la discussion des défis sécuritaires nationaux et régionaux, et le développement de la coopération multilatérale dans les secteurs de l’aviation et de la défense.

Gnetnews