Tunisie : Le gros pain coÃ»te 690 millimes et la baguette 420 millimes

Tunisie : Le gros pain coûte 690 millimes et la baguette 420 millimes

La ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Fadhila Rabhi, a déclaré ce lundi 21 février que le gros pain coûte 690 millimes, et est vendu à 230 millimes, alors que la baguette coûte 420 millimes et est vendu à 190 millimes.

Dans un entretien accordé à la radio nationale, la ministre a indiqué que ces coûts étaient calculés sur la base des prix actuels des céréales ; ils peuvent augmenter en 2022, à 700 millimes pour le gros pain, et 450 millimes pour la baguette.

Elle a ajouté que 800 millions d’unités de pain sont fabriquées quotidiennement, avec une déperdition de 900 mille pains/ jour, qui sont utilisés comme aliments pour bétail.

La ministre a, par ailleurs, assuré que les réserves en céréales, blé dur, blé tendre et orge couvrent les besoins du pays jusqu’au mois de Mai.

Elle a encore fait savoir que 6000 litres d’huile végétale ont été injectés depuis février dernier, et une autre quantité estimée à 7000 litres arrivera en Tunisie la semaine prochaine, après un retard dû à la conjoncture mondiale.

Fadhila Rabhi a encore déclaré que les préparatifs vont bon train pour préparer le mois de Ramadan dans de bonnes conditions, estimant qu’il n’y pas lieu à la frénésie en termes d’achat et de stockage de denrées alimentaires, « nous avons de quoi couvrir les besoins de l’ensemble des Tunisiens », a-t-elle affirmé.

