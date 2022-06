Tunisie : Le groupe 3S ouvre sa succursale en Côte d’Ivoire, un hub technologique pour toute l’Afrique

La société 3S était présente à la 6éme édition du salon International des technologies de l’information et de la communication » SITIC AFRICA » qui s’est déroulé du 30 mai au 1er juin 2022 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Plus motivée que jamais, l’équipe de la nouvelle succursale a présenté aux visiteurs venus nombreux, ses dernières solutions de bout-en-bout et ses services à haute valeur technologique.

3S, un groupe d’entreprises d’ingénierie multidisciplinaire



Cet événement a été inauguré officiellement, le 30 mai 2022, par le ministre tunisien des Technologies de la communication, Nizar Néji et son homologue ivoirien chargé de la communication et de l’Economie numérique et porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

Le salon se poursuivra jusqu’au 1er juin 2022 par un « Village tunisien de l’innovation « , composé de 15 startups et de représentants des entreprises publiques et privées.

« 3S est un groupe d’entreprises d’ingénierie multidisciplinaire qui a plus de 34 ans d’existence. Il est composé de 8 entreprises dans le domaine des TIC et de 8 autres dans le domaine des Clean Tech (énergies renouvelables, systèmes embarqués, etc.).

3S s’ouvre, aujourd’hui, vers l’international en créant une succursale en Côte d’Ivoire qui servira de HUB technologique pour toute la région en Afrique » a déclaré à cette occasion Hatem Askri, Commercial export au sein de la société 3S.

Un événement incontournable pour les pionniers des TIC



SITIC AFRICA est désormais l’événement incontournable pour les pionniers des TIC, les chefs d’entreprises africaines, les professionnels de l’informatique et les décideurs qui viennent partager leurs expériences, prendre part à des discussions et qui sont à la recherche de nouvelles opportunités de coopération non-conventionnelle. Ce salon ambitionne d’être la plateforme africaine par excellence pour les partenariats, les affaires et les échanges au service des entreprises IT en Tunisie et à l’étranger.