Tunisie : Le maintien de la sÃ©curitÃ© et le respect des droits et libertÃ©s au centre dâ€™une rencontre Taoufik Charfeddine/ Ezra Zia

Tunisie : Le maintien de la sécurité et le respect des droits et libertés au centre d’une rencontre Taoufik Charfeddine/ Ezra Zia

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu hier soir, jeudi 24 Mars 2022, la sous-secrétaire d’Etat américaine à la sécurité civile, la démocratie et aux droits de l’homme, Ezra Zia, accompagnée du sous-secrétaire d’Etat américain du bureau international de lutte contre les drogues, et l’ambassadeur US à Tunis, Donald Blome.

La rencontre a porté sur la coopération existant entre les deux pays dans le domaine sécuritaire et les moyens de la consolider, en focalisant, dans le futur, sur la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la sécurisation des frontières, indique, en substance, un communiqué du département de l’avenue Habib Bourguiba.

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué la coopération dans le domaine de la formation, la consolidation des aptitudes des forces de sécurité intérieure de tous les corps, en vue d’être en phase avec les évolutions technologiques et digitales dans le domaine sécuritaire.

Les efforts déployés et ce qui a été réalisé en Tunisie en matière de maintien de la sécurité et de la stabilité, dans le cadre du respect des droits et libertés publiques, ont été par ailleurs évoqués.

La partie américaine a exprimé ses dispositions à les appuyer davantage, en vue d’instaurer un équilibre entre l’application de la loi et le maintien de sécurité pour les Tunisiens et la communauté étrangère d’une part, et garantir les droits et libertés de l’autre, conclut la même source.

Gnetnews