Tunisie : Le maire de Sousse réagit à la polémique suscitée par les dernières démolitions

Le maire de Sousse, Mohamed Ikbel Khaled, a affirmé ce jeudi 14 avril, que les décisions de démolition et d’éradication ont été mises en exécution, selon les procédures réglementaires et dans le cadre de la loi.

Revenant dans une vidéo diffusée sur la page de la mairie sur les violations et les dépassements commis contre le domaine public maritime, et sur les dernières démolitions de constructions relevant d’établissements touristiques ayant fait beaucoup de bruit, le maire a indiqué que les personnes concernées ont été informées et les délais respectés.

Il a ajouté que ces décisions remontent à 2019 et 2020 et même avant et concernent des personnes qui n’ont pas respecté la loi, le but étant de préserver le littoral et de limiter l’érosion.

Ces décisions ont fait l’objet de recours auprès du tribunal administratif, qui a rejeté l’arrêt de mise en exécution, a-t-il dit.

Mohamed Ikbel Khaled a fait état de 61 décisions, dont 90 % ont été appliquées, signalant que l’application de la loi n’est pas une atteinte aux personnes, mais personne ne peut être autorisée à transgresser la loi, d’autant que l’Etat s’achemine depuis le 25 juillet à restituer son autorité.

Il a encore annoncé que les plages allaient être réhabilitées et nettoyées, appelant les citoyens à veiller sur la propreté des plages qui appartiennent à tous.

Gnetnews