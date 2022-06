Tunisie : Le meilleur rÃ©gime pour perdre du poids sans se priver (nutritionniste)

Tunisie : Le meilleur régime pour perdre du poids sans se priver (nutritionniste)

La saison estivale pointe le bout de son nez, nous pourrions enfin nous exposer au soleil, en vêtements plus légers. Les manteaux, les couches de pullovers et pantalons épais qui cachaient notre silhouette seront bientôt mis au placard. Place aux petites robes d’été, aux shorts et aux maillots, que nous porterons sous 30 degrés. Mais après des mois d’abondance alimentaire, de sucreries et de gâteries…Il ne reste plus que quelques semaines pour se débarrasser des kilos en trop, réduire la cellulite et dire adieu aux bourrelets disgracieux, cumulés durant l’hiver.

Comment perdre du poids efficacement, sans nuire à notre santé ?

La nutritionniste Yosra Bornaz, a accepté dans un entretien accordé à Gnetnews de nous fournir ses conseils pour maigrir d’une manière durable, et irréversible.

Selon elle, pour bien faire les choses à partir de bonnes bases, il faut d’abord oublier de s’affamer, se méfier des régimes amincissants proposés sur les groupes des réseaux sociaux, et faire appel à un professionnel de la nutrition. Il ne faut pas non plus s’attendre à des résultats durables en réduisant les quantités d’aliments d’une manière anarchique, ou encore de faire du sport et des massages minceur uniquement, sans équilibrer son alimentation.

Le secret réside donc dans une bonne alimentation, équilibrée et saine maintenue le plus de temps possible. Mais, pour se débarrasser des excès de kilos, le jeûne intermittent figure parmi les meilleurs régimes alimentaires, qui pourraient donner des résultats sans se priver de ses repas habituels…

Le jeune intermittent ou comment maigrir sans s’affamer !

Cette méthode qui réorganise la répartition des repas, et qui se base sur l’abstinence durant 16 heures au minimum, compte parmi les régimes alimentaires les plus efficaces et les plus faciles à appliquer

Le patient n’a le droit de manger d’une manière équilibrée que 8 heures par journée. Ces horaires sont flexibles et dépendent aussi des habitudes du patient, nous indique Yosra Bornaz.

D’après la nutritionniste, certains ne peuvent pas se passer du petit déjeuner, ils commencent donc leur jeune intermittent à partir de 16h, et reprennent l’alimentation à 8h du matin. Les patients qui font du sport, et ceux capables de sauter le petit déjeuner peuvent démarrer ce régime vers midi ou une 13h, et arrêter de manger vers 20h ou 21h.

Cette méthode permet de bruler la graisse

Il s’agit d’un jeûne qui dure 16 heures, partagées entre 8 heures de sommeil, et 8 heures d’abstinence, durant lesquelles seulement des boissons sans sucre ni miel, ni sel sans permises, comme de l’eau naturelle ou aromatisée avec de la menthe/citron, du café noir sans lait, ou des tisanes, infusions…

Composition des repas pour maigrir

Pour réussir ce régime, le petit déjeuner doit être à base de café noir/tisane ou un café au lait sans sucre, accompagné d’une tranche de pain de céréales/ de mie, tartinée avec du fromage qui contient moins de 20% de matière grasse, du fromage sicilien/ demi sel, ou de la ricotta. On peut en rajouter 1 à 2 œufs, sous forme d’omelette sans ou avec peu de beurre/huile d’olive (5g). Une seule unité de fruit est tolérée dans ce petit déjeuner, selon les préférences du patient, une banane, kiwi, 3 dattes, une portion d’amandes (sans sel ni sucre) ou 3 noix…

A midi, l’heure du déjeuner, le plat de résistance doit être composé de trois aliments : une salade à base de crudité, une portion de viande/poisson/ poulet, 5 à 8 cuillères de pâtes/pâtes complètes/riz/boulghour, plus un fruit. Tout de même il faut éviter, de mettre des légumes cuits (pommes de terre/mais/betteraves…) dans la salade sinon, elle sera considérée comme un repas complet.

Durant ces 8 heures avant le jeûne, vers 16h, il faut ajouter une collation composée d’une demi-banane, un yaourt naturel et 3 noix/une portion d’avoine grillée avec des fruits secs.

Dans le cas des personnes qui font du sport le soir, il est préférable de faire le jeûne de 20h/21h à midi/13h. Ces derniers vont garder la même composition des repas, mais changer de répartition. Puisqu’il n’y a pas de petit déjeuner.

Le matin, ils peuvent boire des liquides jusqu’à midi. A cette heure, ils prennent le même repas mentionné auparavant, mais suivi par la collation à 16h. Le soir après le sport, et avant 21h, il faut prendre le diner, composé d’une soupe à base de protéines végétales/légumineuse plus une grillade, ou une salade et omelette, plus un fruit.

Yosra Bornaz a tenu à préciser aussi que l’efficacité du jeûne intermittent est plus importante chez les personnes en surpoids, vu qu’il y aura une grande réduction de la quantité d’aliments ingérés. Avec une telle baisse de consommation, plus le jeûne, la graisse sera brulée d’une manière plus rapide chez les personnes obèses.

Dans le cas des patients avec un IMC normal, ils vont mettre plus de temps à maigrir, puisque la graisse stockée dans le corps est en petite quantité. Ces derniers peuvent pratiquer le jeûne intermittent pendant 5 jours par semaine, et manger équilibré le weekend, sans se permettre des excès.

Les erreurs à éviter pour ne pas reprendre du poids

D’après Yosra Bornaz, les personnes qui échouent leur régime alimentaire sont celles qui se privent ou qui mangent des aliments très gras, même à petites quantités.

« Le fait de ne pas manger ou de manger moins, permettra certainement de maigrir, mais le fait de se priver propulsera l’envie de combler la faim par des aliments hyper caloriques et pas sains, ce qui conduira le corps vers l’effet yoyo. D’autres essayent de se limiter à un sandwich au repas, mais ne dinent pas le soir, car ils ne savent pas que ce genre d’aliments augmente la faim. Le gras, et les sucres rapides augmentent le taux de glycémie dans le sang, et empêchent de sentir rassasiés.

E.B