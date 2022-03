Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Agriculture met en garde contre les maladies de rouille dans les champs de blÃ©

Tunisie : Le ministère de l’Agriculture met en garde contre les maladies de rouille dans les champs de blé

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydriques, et de la pêche annonce ce mardi 22 Mars l’apparition des symptômes des maladies de la rouille jaune et de la rouille brune, dans les champs de céréaliculture dans certains gouvernorats de production au Nord, outre la poursuite de l’apparition et de l’évolution de la maladie de la rouille couronnée…

En raison de la gravité de ces maladies et leur caractère épidémique, notamment avec la poursuite des vents qui représentent le facteur principal dans leur forte propagation dans les champs de blé, les services du ministère appelle les agriculteurs à en assurer un contrôle continu.

Un traitement par des pesticides devra être opéré immédiatement, aussitôt les premiers signes des maladies des rouilles constatées.

En cas d’intervention dans les champs de blé dur et de triticale pour traiter les rouilles jaune et brune, il est recommandé d’utiliser un insecticide à double effet contre les rouilles et la Septoria, pour une protection optimale des champs, d’autant que des pluies seraient attendues les tous prochains jours, indique le département.

Pour de plus amples informations, le ministère appelle à contacter ses services centraux et régionaux.

Gnetnews