Tunisie : Le ministère de la femme annonce avoir fermé un espace anarchique à l’Ariana abritant 26 enfants africains

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des personnes âgées annonce être intervenu en urgence hier, jeudi 16 février, dans un espace anarchique, dans le gouvernorat de l’Ariana, abritant des enfants de nationalité africaine.

Une équipe constituée de la déléguée régionale de la protection de l’enfance, de la délégation régionale du ministère et des cadres sécuritaires se sont rendus dans cet espace, lequel abritait 26 enfants issus d’un seul pays africain, âgés de six mois à 11 ans, répartis sur deux appartements au 1er étage.

Le premier appartement accueille 16 enfants, âgés de 06 mois à trois ans, alors que le 2ème appartement abrite 10 enfants, âgés de 06 à 11 ans.

Il s’est avéré que le promoteur de cet espace et son épouse, parents de trois enfants, assurent les enseignements, et une femme s’occupe des bébés et des enfants de trois ans.

L’espace était inspecté, lequel ne répond pas aux besoins des enfants et est dépourvu des attributs de l’accueil et de la propreté.

Les parties sécuritaires se sont saisies de l’affaire, sur ordre du parquet. Le promoteur de l’espace, son épouse et la femme chargée des bébés ont été arrêtés. En coordination avec le juge de la famille du tribunal de première instance de l’Ariana, les enfants ont été confiés à leurs parents, excepté un seul enfant, dont les parents ne se sont pas présentés.

Le ministère indique avoir placé ce dernier et les trois enfants du couple appréhendé dans les centres dédiés.

