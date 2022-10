Tunisie : Le ministÃ¨re de la femme annonce une coordination avec les Affaires Ã©trangÃ¨res pour le retour de la fillette de 04 ans d’Italie

Tunisie : Le ministère de la femme annonce une coordination avec les Affaires étrangères pour le retour de la fillette de 04 ans d’Italie

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des séniors fait état d’une coordination avec le ministère des Affaires étrangères pour assurer le rapatriement de la fillette de 4 ans, se trouvant actuellement en Italie, dans les délais les plus proches et dans les meilleures conditions.

Suite aux informations relayées au sujet de l’arrivée d’une fillette de 04 ans au territoire italien, dans une opération d’émigration irrégulière, le ministère indique que « les services du délégué général de la protection de l’enfance se sont saisis de cette affaire, dès qu’elle leur était parvenue dans la nuit du 15 au 16 octobre 2022, de la part de la brigade de renseignements maritimes de Monastir ».

Après l’interrogatoire des parents, « il s’est avéré que la famille avait l’intention de participer à une opération d’émigration clandestine à destination de l’Italie, la traversée avait démarré sans le père et les membres de sa famille, après qu’il ait donné sa petite fille à un participant à bord de l’embarcation, en allant chercher son épouse et sa deuxième fillette de 07 ans pour rejoindre sa petite fille, mais le capitaine est parti les laissant sur la plage », relate-t-il en substance.

La fillette de 04 ans est restée à bord de l’embarcation, des patrouilles maritimes ont été dépêchées immédiatement pour mener des opérations de ratissage sans retrouver le bateau en question, ajoute le ministère.

Le parquet a ordonné de placer en détention les parents, le jour suivant des investigations.

Le ministère fait état « d’une coordination avec le consulat de Tunisie à Palerme pour le retour de la fillette, accompagnée d’un diplomate tunisien, conformément aux procédures d’usage ».

Gnetnews