Tunisie : Le ministÃ¨re de la Femme appelle les familles Ã  se protÃ©ger contre la 3Ã¨me vague du Coronavirus

Tunisie : Le ministère de la Femme appelle les familles à se protéger contre la 3ème vague du Coronavirus

Le ministère de la Femme, de la famille est des personnes âgées appelle ce jeudi 15 avril les familles tunisiennes, « à s’en tenir au plus haut degré de précaution, et à respecter les mesures de prévention et les dispositions du protocole sanitaire, dont le port du masque, la distanciation sociale, en évitant les rassemblements et la foule ».

« Face à la gravité de la situation épidémiologique, et à la troisième vague du Coronavirus », le ministère incite dans un communiqué, les familles « à œuvrer au mieux, à protéger les catégories fragiles (séniors, personnes à faible immunité, malades chroniques…), et à leur éviter le risque de déplacement et la mixité, en conseillant aux jeunes de ne pas faire peu de cas de cette pandémie ».

Le ministère dit poursuive l’application du protocole sanitaire dans l’ensemble des établissements sous sa tutelle. Il appelle les employés des établissements privés d’enfance et de séniors, « à mettre en application les mesures prévues par le protocole sanitaire, comptant sur la conscience de la société et la conjugaison des efforts pour sortir de cette crise sanitaire, avec le moins de dégâts possibles ».

Gnetnews