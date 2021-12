Tunisie : Le ministère de la Justice annonce l’organisation d’une campagne de vaccination dans les tribunaux

Le ministère de la Justice organise en collaboration avec le ministère de la Santé des journées portes ouvertes de vaccination contre le Coronavirus, du 21 au 23 décembre 2021.

Dans un communiqué rendu public ce soir, le ministère indique que cette opération de vaccination massive intervient, parallèlement avec l’entrée en vigueur du décret-loi n’o 1 de l’année 2021, du 22 octobre 2021 portant sur le passeport de vaccination propre au Sars Cov-2, à compter du mercredi 22 décembre 2021.

Cette campagne aura lieu dans différents sièges de tribunaux de première instance en Tunisie, au profit du cadre judiciaire et administratif, et l’ensemble des composantes de la famille judiciaire élargie, ainsi que les justiciables et l’ensemble des citoyens.

Le ministère de la Justice appelle à la nécessité de parachever la vaccination contre le Coronavirus, et d’obtenir un passeport vaccinal, et ce via le dispositif national d’inscription, Evax, (Espace du citoyen), soit en le téléchargeant sur le téléphone portable, soit en l’imprimant sur papier, afin qu’il soit présenté conformément aux dispositions du décret en question. Il recommande, par ailleurs, de s’en tenir aux mesures de prévention nécessaires, notamment le port du masque et la distanciation physique.

