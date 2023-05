Tunisie : Le ministère de la Justice lance la plateforme Jshare pour l’échange électronique des données judiciaires en matière civile

La ministre de la Justice, Leïla Jeffal, a ordonné, hier jeudi 25 Mai, le lancement de la plateforme, Jshare, pour l’échange électronique des données judiciaires en matière civile, dans certaines tribunaux pilote, en entamant la formation des magistrats, avocats, greffiers, cadres administratifs et judiciaires, etc.

La ministre a présidé, hier après midi, une séance de travail consacrée à l’examen de la mise en place de cette nouvelle plateforme d’échange électronique des documents électroniques en matière civile entre les tribunaux, et entre les tribunaux et les autres intervenants, en collaboration avec le programme d’appui à la réforme de la Justice (PARJ), conformément aux dispositions du décret gouvernemental n’o 777, de l’année 2020, du 05 octobre de la même année.

Cette réunion s’est déroulée en présence, notamment, de Hatem Mziou et Ali Abbas, respectivement, bâtonnier de l’ordre des avocats, et chargé du contentieux de l’Etat.

L’état d’avancement de la mise en application du programme de transition numérique de la justice a été présenté, avec l’objectif d’atteindre une justice digitale avec zéro papier, qui soit appropriée aux besoins de l’action judiciaire à la fin de l’année 2025.

La plateforme JShare permet la publication électronique de recours judiciaires, l’échange des rapports entre les tribunaux et d’autres parties, comme les avocats, les représentants du chargé du contentieux de l’Etat, la numérisation et la simplification des procédures judiciaires, la tenue des audiences à distance, le raccourcissement du temps judiciaire, la distribution automatique des dossiers aux magistrats, et l’établissement de copies électroniques des jugements, etc.

Jeffal a indiqué que le ministère a œuvré à mettre en place une plateforme, CLOUD COMPUTING, financée à travers la coopération internationale.

Le ministère de la Justice travaille, actuellement, sur la mise en place d’autres dispositifs comme le J Eyes, lesquels changeront le visage de la justice tunisienne, et opèreront, un saut sans précédent, de la justice en papier à la justice intelligente.

Gnetnews