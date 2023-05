Tunisie : Le ministère de la Santé annonce l’entrée en fonction de nouveaux services dans différentes spécialités médicales

Le ministère de la Santé annonce de nouvelles créations à l’hôpital régional de Kasserine, où de nouveaux services ont été équipés dans différentes spécialités médicales.

*Service d’hépato-gastro-entérologie, dont l’entrée en exploitation effective, est intervenue hier mardi 23 Mai 2023, et est doté de 24 lits ;

*Service des maladies respiratoires, avec une capacité d’accueil de 23 lits, opérationnel à compter de ce mois de Mai courant ;

* Salle de cathétérisme cardiaque qui est entrée en activité le lundi 22 Mai.

D’autres services sont entrés en activité, les derniers mois, soit le service d’endocrinologie et diabète, service d’ophtalmologie, service d’urologie, ainsi que le service des urgences, doté de six lits de réanimation, de salles de consultations, etc.

Les nouveaux services créés au sein de cet établissement hospitalier répondent aux normes des services hospitalo-universitaires, ce qui leur permet de dispenser des prestations de qualité aux malades dans la plupart des spécialités médicales, et d’améliorer l’offre de soins pour les habitants de la région.

Gnetnews