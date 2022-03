Tunisie : Le ministère de la Santé et « One Dream, One Day » organisent une caravane sanitaire à Jendouba

Le ministère de la Santé organise conjointement avec l’association, « One Dream, One Day », une caravane sanitaire multidisciplinaire, dans le gouvernorat de Jendouba, les samedi et dimanche, 26 et 27 Mars 2022.

Cette caravane comporte des consultations dans plusieurs maladies cardiaques, respiratoires, ophtalmologiques, orthopédiques, psychiques, dermatologiques, gynécologiques, etc…dans les hôpitaux régionaux de Aïn Drahem, Jendouba et Tabarka.

Parallèlement à ces consultations, l’équipe médicale conjointe procèdera au dépistage du cancer du sein, des maladies chroniques (diabète et hypertension artérielle), ainsi qu’à la consolidation de la campagne nationale de vaccination, au dépistage intensif du coronavirus, etc.

Le ministère de la Santé appelle les habitants du gouvernorat de Jendouba, qui comptent se rendre aux hôpitaux régionaux précités à présenter le passeport vaccinal, et à respecter le protocole sanitaire, comme le port du masque et la distanciation physique.

Gnetnews