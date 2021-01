Tunisie : Le ministère de la Santé lance trois canaux pour l’inscription à la campagne de vaccination

Le ministère de la Santé dévoile ce jeudi 21 janvier les modalités d’inscription à la campagne de vaccination, dont le démarrage est prévu en février prochain.

Le ministère lance trois canaux d’inscription : un site web, www.evax.tn, par SMS, en envoyant evax 85355, ou en composant le code USSD *2021#.

L’inscription via le téléphone portable est gratuite.

L’inscription sur Internet est ouverte à toute la population, et obligatoirement à travers ce canal, pour les professionnels de santé du secteur public et du secteur privé, les citoyens sans carte d’identité nationale, et les étrangers résidant en Tunisie, souligne la même source.

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, avait dévoilé hier, mercredi, les différentes phases de cette campagne qui vise à vacciner 5 millions de Tunisiens.

Gnetnews