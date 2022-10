Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© Å“uvre Ã  gÃ©nÃ©raliser les services de santÃ© psychique et mentale Ã  toutes les rÃ©gions

Tunisie : Le ministère de la Santé œuvre à généraliser les services de santé psychique et mentale à toutes les régions

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier à Tunis, un cercle de débat sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion de la santé psychique et mentale, en présence du directeur du bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Tunis, Ibrahim Zik.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale et psychique, correspondant au 10 Octobre, qui se tient cette année autour du thème ; «Faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale».

Ali Mrabet a affirmé que le ministère œuvre « à activer la stratégie nationale de promotion de la santé psychique et mentale, à travers la généralisation des services hospitaliers de spécialité à toutes les régions, outre la consolidation des capacités des professionnels de santé de première ligne dans les secteurs public et privé, afin de rapprocher les prestations des citoyens ».

Le représentant de l’OMS, Ibrahim Zik, a déclaré, pour sa part, que l’Organisation œuvre avec les différents partenaires à renforcer l’accès aux prestations de santé psychique et mentale, et à réaliser le bien-être pour les personnes et les sociétés.

Gnetnews