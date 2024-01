Tunisie : Le ministère de la Santé recommande des mesures de prévention et le port du masque

Le ministère de la Santé appelle l’ensemble des citoyens à s’en tenir à une série de dispositions préventives, pour se prémunir contre la grippe et le Covid-19.

Dans un communiqué paru hier, mardi soir, le ministère appelle à éviter le contact direct avec les malades, à tâcher à se laver les mains régulièrement, à se protéger contre la toux, l’éternuement, en utilisant le coude ou un mouchoir devant être jeté dans la corbeille.

Il leur recommande, également, d’éviter de toucher les yeux, le nez, et la bouche, et à mettre un masque, a fortiori, les personnes qui représentent un danger pour autrui, affirmant que le vaccin représente le meilleur moyen de prévenir ces pathologies virales.

Le ministère incite nos concitoyens, dans le cas où ils contractent le virus, à consommer des boissons chaudes et des fruits riches en vitamine « C », en buvant des quantités suffisantes d’eau, en observant un repos, si nécessaire, et à ne pas partager avec autrui l’utilisation de leurs effets quotidiens, comme les serviettes, les ustensiles, etc.

Il appelle à l’aération des maisons, en continu, pendant une demi heure au moins, les exhortant à consulter un médecin en cas de gêne respiratoire, et de fièvre malgré la prise de médicaments.

La grippe saisonnière et le Covid-19 sont des maladies virales qui s’apparentent à de nombreux symptômes, comme la fièvre, les céphalées, les douleurs musculaires, l’éternuement, et la toux.

La gravité des symptômes et des complications diffèrent selon le niveau d’immunité de chaque personne, mais touchent toutes les catégories d’âge, et sont plus graves chez les personnes âgées, les enfants, les malades chroniques et les femmes enceintes, explique-t-il.

Gnetnews