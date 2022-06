Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© recommande le port du masque dans les espaces fermÃ©s

Tunisie : Le ministère de la Santé recommande le port du masque dans les espaces fermés

Le ministère de la Santé fait constater « une hausse légère » des cas de contamination par le coronavirus, notamment auprès de personnes n’ayant pas un schéma vaccinal complet, avec un taux de prévalence de 27 nouveaux cas pour 100 000 habitants.

Dans un communiqué paru hier, « dans le cadre du suivi de la situation épidémique en Tunisie et dans le monde », le ministère recommande d’avoir recours aux doses de rappel notamment pour les personnes âgées, et celles souffrant de maladies chroniques, dont la dernière dose administrée remonte à plus de six mois.

Le département de Bab Saâdoun rappelle que les mêmes dispositions, contenues dans son communiqué du 10 juin, restent en vigueur pour les passagers et arrivants à travers les passages frontaliers tunisiens.

Quelque 2 227 nouveaux cas infectés au virus ont été recensés au cours de la semaine du 13 au 19 juin, soit un taux de positivité de 21, 75 %.

Le nombre de décès a, également, enregistré un rebond, avec 14 disparitions survenues la même période des suites du virus.

Gnetnews