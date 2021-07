Tunisie : Le ministÃ¨re de la SantÃ© sâ€™excuse, et annonce que la vaccination concernera demain la tranche dâ€™Ã¢ge 40 – 50 ans

Tunisie : Le ministère de la Santé s’excuse, et annonce que la vaccination concernera demain la tranche d’âge 40 – 50 ans

Suite à l’encombrement constaté ce mardi 20 juillet, 1er jour de l’Aïd el-Idha dans les centres de vaccination, le ministère de la Santé annonce que la vaccination sera consacrée, demain, deuxième jour de l’Aïd, à la tranche d’âge 40 – 50 ans uniquement.

Dans un communiqué rendu public ce soir sur sa page officielle, le ministère ajoute que la date de vaccination des personnes âgées de 18 ans et plus, sera annoncée ultérieurement.

Face à l’affluence constatée l’après-midi, le ministère s’excuse pour les citoyens qui sont en attente aujourd’hui, et qui n’ont pu être vaccinés, étant donné que ces centres ont une capacité d’accueil, et que cette opération se fait, selon des horaires déterminées.

Le ministère avait indiqué auparavant que la campagne de vaccination pour les plus de 18 ans qui débute le jour de l’Aïd va se poursuivre les prochains jours, et que les pharmacies seront impliquées dans cette campagne, la semaine prochaine, pour les plus de 40 ans.

Gnetnews