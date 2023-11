Tunisie : Le ministère de l’Agriculture annonce des poursuites contre une page Facebook usurpant la qualité de Abdelmonem Belati

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche affirme que la page Facebook créée sous le nom de « l’homme d’Etat », laquelle « comporte les activités du ministre depuis le 06 Octobre 2023, d’une manière instantanée et régulière, correspond à un faux profil et usurpe la qualité de M. Abdelmonem Belati ».

Cette page n’a aucun lien avec le ministre ou le ministère, et ne pourrait être utilisée, comme une source d’informations, précise le même département, dans un communiqué paru hier soir.

Le ministère avertit les utilisateurs des réseaux sociaux, « contre le fait de tomber dans les supercheries de ces pages, et les appelle à éviter de s’inscrire dans ces plateformes dont personne ne connait les administrateurs, ou la finalité ».

Il annonce que ses services juridiques vont prendre les dispositions nécessaires et poursuivre les usurpateurs.

Le ministère rappelle l’adresse de sa page officielle facebook, où sont publiées les activités du ministre :

https://www.facebook.com/uic.agrinet.

Gnetnews