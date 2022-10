Tunisie : Le ministère de l’Agriculture lance un programme pour la préservation des semences locales

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Mohamed Elyes Hamza, a indiqué que son ministère travaille sur des programmes de recherche dans le domaine des semences, à travers la préservation des espèces locales et le développement de nouvelles variétés, à haute productivité et luttant contre la sécheresse.

Il a, par ailleurs, évoqué des programmes de recherche consolidant les techniques de production, préservant les systèmes environnementaux, et améliorant leur capacité d’adaptation aux changements climatiques.

Intervenu hier, jeudi 27 Octobre, à la table verte organisée par l’ambassade d’Italie et l’Agence italienne de coopération au développement, il a indiqué que le ministère a mis au point un plan d’action national visant, dans un premier temps, à parvenir à l’autosuffisance dans le domaine de blé dur.

Elyes Hamza a rappelé les deux nouvelles études réalisées par le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, soit l’étude actuellement en cours, sur « l’eau à l’horizon de 2050 », dont le but est de mettre au point un plan d’action pour préserver la durabilité des ressources hydrauliques, et une autre étude évaluant « l’impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire », qui représentera une base pour le développement d’une stratégie nationale d’adaptation de l’agriculture tunisienne aux changements climatiques.

Les résultats de ces études seront extrêmement importants en matière de mise en place des axes de la future politique de développement, intégrale et globale.

Le ministre a salué ce type de manifestations qui sont de nature à contribuer à parvenir aux solutions requises aux défis de développement durable, et de sécurité alimentaire, a fortiori que le secteur agricole se heurte à de nombreux défis, à l’instar des changements climatiques, de la faiblesse des ressources naturelles, et leur impact sur la durabilité des systèmes écologiques, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire.

Il a ajouté que son ministère œuvre à contrôler les plans et programmes pour la mobilisation et la rationalisation des ressources naturelles, soit les ressources hydrauliques, le sol, les forêts ou les ressources halieutiques.

Cette rencontre s’est tenue en présence de l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Fabrizo Saggio, la maire de Tunis, Souad Abderrahim, le représentant du FAO à Tunis, etc…

Gnetnews