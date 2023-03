Tunisie : Le ministère de l’Agriculture présente des conseils pour l’achat des denrées alimentaires

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche recommande d’acheter les produits alimentaires, d’origine animale, en provenance des établissements contrôlés par les services vétérinaires.

Avec le début du Ramadan ce jeudi 23 Mars, le ministère conseille d’acheter les produits de pêche réfrigérés et couverts de glaçons, et portant l’odeur de la mer et à éviter les produits non-protégés et exposés aux rayons de soleil.

Il leur recommande d’acheter les boites de conserve auprès des établissements agréés, en s’assurant de l’étiquetage, de l’adresse des conserves, notamment pour ce qui de la date de péremption.

Il leur demande d’éviter l’achat des viandes en provenance de l’abattage illégal, et d’acheter les viandes rouges portant le cachet sanitaire.

Il les conseille d’acheter les œufs emballés et de s’assurer de la date de production, et de la date limite, d’acheter le lait et dérivés auprès des établissements ayant obtenu l’accréditation sanitaire vétérinaire, et d’éviter la consommation du lait frais et non traité.

Gnetnews