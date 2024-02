Tunisie : Les femmes sont majoritaires dans les domaines des sciences et de la recherche

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique félicite l’ensemble des femmes des milieux universitaire et de recherche, ainsi que les étudiantes pour leur distinction dans le domaine des sciences à l’échelle nationale et internationale, à l’occasion de la journée internationale des femmes et des filles de science.

Cette journée est célébrée le 11 février de chaque année, en vertu de la résolution de l’Assemblée des Nations-Unies, émise le 22 décembre 2015, pour valoriser et renforcer le rôle de la femme et de la fille dans les domaines de science et de technologie.

Le ministère rappelle, à cette occasion, que la proportion des étudiantes dans le domaine des sciences atteint 62 %.

Le taux des membres du comité d’enseignement universitaire dans le domaine des sciences, parmi la femmes, est de 49.3 %. Alors que ce taux est de 55 % dans le secteur de la recherche scientifique, atteignant les 66 % au sein du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce qui fait que notre pays soit pionnier dans le monde en la matière, par rapport à une moyenne mondiale des chercheures femmes ne dépassant pas les 33 %.

Gnetnews