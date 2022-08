Tunisie : Le ministère de l’Economie et des Finances planche sur l’élaboration d’un shadow plan

Le ministre de l’Economie et des Finances, Samir Saïed, a présidé hier, jeudi 11 août, en présence de la conseillère auprès de la présidence du gouvernement, Samia Charfi, une séance consacrée à l’examen de la mise en place d’un plan complémentaire (Shadow plan), en vue d’enrichir davantage les contenus de la vision stratégique de la Tunisie, 2035, et du plan de développement, 2023 – 2025.

Ce projet reposera sur les orientations et programmes élaborés en matière de digitalisation et de renouveau technologique, dans différents secteurs, en coordination avec les ministères concernés.

L’accent a été mis sur l’importance d’être en phase avec les changements technologiques et numériques croissants, en tâchant d’en élargir le champs d’utilisation dans les programmes de développement, sectoriels et régionaux, étant donné les opportunités qu’ils offrent en matière de création de richesses, de relance de la croissance, de développement des capacités compétitives de l’économie nationale, tout en en consolidant le positionnement au niveau des chaines de valeur régionales et mondiales.

Les participants à cette rencontre ; représentants des ministères, des organisations professionnelles, et des associations de start up, ont évoqué le rôle actif que les start up devraient jouer en la matière, d’autant que des opportunités réelles existent dans différents secteurs soit au niveau du marché intérieur, soit en matière de conquête des marchés extérieurs, et ce en comptant davantage sur la digitalisation et en élargissant les usages.

Cette initiative vise à élaborer un plan complémentaire, permettant d’enrichir la teneur de la vision stratégique de 2035 et du plan de développement, à travers des propositions pratiques permettant de traduire dans les faits le renouveau et la digitalisation dans les programmes de développement…

Des équipes de travail conjointes ont été formées au terme de cette réunion, pour présenter des propositions les prochains jours là-dessus.

La réunion a examiné, par ailleurs, les préparatifs en cours pour la tenue des ateliers de travail autour du renouveau, sous la présidence de la cheffe du gouvernement.

Gnetnews