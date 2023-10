Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Economie revient sur la participation tunisienne aux rÃ©unions du FMI et de la BM Ã  Marrakech

Tunisie : Le ministère de l’Economie revient sur la participation tunisienne aux réunions du FMI et de la BM à Marrakech

La Tunisie participe aux réunions annuelles de l’automne du groupe de la banque mondiale et du fonds monétaire international, tenues à Marrakech (Maroc).

La délégation tunisienne prend part du 11 au 14 Octobre 2023 à ces réunions annuelles, et compte le ministre de l’Economie et de la Planification, et gouverneur de Tunisie auprès de la BM Samir Saïed, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie, et gouverneur de Tunisie auprès du FMI, Marouane Abassi, et la conseillère auprès du chef du gouvernement, Samia Charfi, annonce cet après-midi le ministère de l’Economie, dans un communiqué.

Outre ses participations aux séances officielles et conférences organisées à cette occasion, le ministre de l’Economie et de la Planification aura des rencontres bilatérales avec nombre de hauts responsables des institutions financières, régionales et internationales, ainsi qu’avec ses homologues des pays frères et amis.

Ces rencontres seront une occasion d’étudier l’éventualité de consolider la coopération entre la Tunisie et ces institutions et instances, à la lumière des difficultés économiques mondiales actuelles, et leurs répercussions sur le développement économique et social, notamment dans les pays en développement.

Outre l’examen des moyens et mécanismes de consolidation de la coopération en vue de faire face aux répercussions des changements climatiques sur le développement intégral et durable.

Ces rencontres représentent un occasion de faire connaitre les grandes orientations fixées dans le cadre de la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035, les programmes et projets de développement inscrits dans le programme de développement 2023 – 2025, visant la relance de la croissance économique, et l’amélioration des conditions sociales pendant la prochaine période.

Ce faisant, le FMI a maintenu inchangées les prévisions de croissance de la Tunisie, dans son rapport autour des perspectives du développement mondial.



Gnetnews