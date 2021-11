Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰ducation imposera le passeport vaccinal, avec suspension immÃ©diate des non-vaccinÃ©s

Tunisie : Le ministère de l’Éducation imposera le passeport vaccinal, avec suspension immédiate des non-vaccinés

Le ministère de l’Education a annoncé son intention d’imposer, à compter du 22 décembre, le passeport vaccinal, à l’ensemble de ses employés, visiteurs et accompagnateurs, âgés de plus de 18 ans, dans tous ses sièges et institutions, ainsi que dans l’ensemble des établissements éducatifs publics et privés, comme le stipule le décret-loi portant sur le Pass sanitaire spécifique au virus Sars Cov-2.

Dans une correspondance adressée à ses cadres tous corps et rangs confondus, le ministère appelle à « la nécessité de parachever la vaccination, sept (7) jours au moins, avant la date du 22 décembre prochain, dans le cas où le vaccin est à deux doses, ou après avoir reçu la première dose pour les personnes ayant contracté le virus, ou encore 28 jours au moins avant cette échéance, pour les personnes qui se sont vues inoculer un vaccin à dose unique ».

Le ministère a appelé les administrations sous sa tutelle à établir une liste nominative des cadres et agents ayant terminé la vaccination anti-covid, signalant que la non-présentation du passeport vaccinal aux agents chargés du contrôle, induit l’arrêt immédiat du travail ; la période de suspension sera impayée jusqu’à la présentation dudit Pass.

Une contravention des agents chargés de l’accueil et de contrôle à ces mesures, induit des poursuites disciplinaires à leur encontre, conformément à la législation en vigueur.

Gnetnews